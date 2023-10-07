外交部今表示，我國友邦聖文森及格瑞那丁總督朵根（H.E. Dame Susan D. Dougan GCMG OBE）一行3人應我國政府邀請，訂於10月7日至11日來訪參加我國國慶活動，外交部表達誠摯歡迎。

外交部說，朵根總督曾於2008年以聖國教育部首席教育官身分訪台，此次則是首度以總督身分來訪。訪問期間，朵根總督將會晤蔡英文總統，並於國慶當日向蔡總統覲賀、參加國慶大會及國慶酒會，另將接受外交部長吳釗燮款宴、視察聖國駐台大使館及會見聖國在台學生，以及參觀國立故宮博物院、台北101大樓及台北植物園等經建文化設施。

外交部指出，我國與聖文森及格瑞那丁邦誼今年邁入第42週年，邦誼歷久彌新。聖國政府是我國在國際場域的忠實盟友，歷年來堅定支持台灣參與聯合國（UN）、世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、國際刑警組織（INTERPOL）及國際民航組織（ICAO）等國際組織。兩國長年齊力推動聖國發展需要的各項合作計畫，已在農業、資通訊、醫衛、防災、婦女賦權及教育等領域獲致豐碩成果，嘉惠聖國人民。