東西橫貫公路牌樓油漆與彩繪，循傳統工法施作。（太魯閣國家公園提供／王志偉花蓮傳真）

「東西橫貫公路」牌樓位在要上，太管處國在一旁設置觀景平台，呼籲遊客可在此拍照，不要走到馬路上拍照，更安全。（太魯閣國家公園提供／王志偉花蓮傳真）

中橫公路於1960年開通，當年在東端太魯閣口架起「東西橫貫公路」牌樓，宮殿式牌樓樣貌，早已成國內外遊客造訪必拍必打卡景點，不過受歲月風霜，牌樓已老舊。今年太魯閣國家公園管理處依「歷史建築」規定重新彩繪粉刷，牌樓屋瓦還找來傳統匠師王榮貴指導進行手工燒製、手工上釉，在雙十連假前拆除施工鷹架，雙十連假又吸引遊客拍照留影。

「東西橫貫公路」牌樓，是公路局紀念台灣的第一條東西橫貫公路1960開通建造，至今已有63年，牌樓架設在中橫公路與蘇花公路交會口，成為東部代表性地標、國際名景點。蘇花公路現已改線至北端太魯閣大橋前，但來到花蓮遊客到此一遊取景拍照，仍然絡繹不絕。

東西橫貫公路牌樓為中國宮殿型制，2005年文化建設委員會依據《文化資產保存法》登記列為歷史建築。太管處進行維修工程，格外小心謹慎，依文化資產保存法規定報花蓮縣文化局指導、協助。

太管處指出，工程中最重要的屋瓦部分，考量歷史建築維護整修當保存原有形貌、工法及歷史光澤，特別進行原有屋瓦現場取樣，因市面已無早期屋瓦現貨，因此指定色樣後採訂製窯燒方式備料，也感謝曾獲文化部表揚知名傳統匠師王榮貴協助備料及指導施工，精湛工藝，讓牌樓風采再現。已在雙十節連假拆除施工鷹架。

太管處說，東西橫貫公路牌樓是國家公園內當代重要資產，見證世紀歷史，歡迎各界到訪賞景，但因牌樓位於要道，太管處籲請遊客可多利用牌樓旁、立霧溪側邊景觀平台的石碑拍照，是最佳安全舒適的地點。