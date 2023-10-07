洪筱晴7日在杭州亞運滑輪溜冰花式溜冰女子個人長曲項目拿到全部次高55.62分，加上昨天短曲的38.76分，以總分94.38分拿下金牌，也是中華代表隊第18金，洪筱晴說：「這是我跟過世爸爸之間的約定，很感謝所有人的支持，就算你只是傳簡訊，也讓我很感動。」

要不是洪筱晴今天長曲快結束前的組合跳發生摔倒失誤，造成最後被扣1.00分，她應該能以長曲、短曲都拿第1身分摘金，「今天表現沒有到完美，尤其是那個組合跳的第2跳我沒踩穩摔倒，還好昨天的短曲我有溜好，也算彌補今天的失誤。」

其實洪筱晴來自一個觀念比較開放的家庭，從小學過長笛、鋼琴、跳舞與溜冰，她的親哥哥雖然選擇了滑輪競速，後來改學鋼琴，卻因為媽媽認為滑輪花式溜冰可以化妝，且打扮比較漂亮，就讓她從小學二年級開始學習花式溜冰，也就一直努力至今。

「因為我很喜歡跳舞，也蠻有天分的，花式溜冰當中也有結合跳躍動作，讓我感覺蠻適合自己，」洪筱晴說，「其實這次比賽的長曲與短曲，我都要獻給我的爸爸，他在我高中時離開，所以我跟教練討論過加入一些獻給爸爸的元素，如今我做到了。」

洪筱晴表示，先前聽說這次杭州亞運滑輪有花式溜冰項目，所以一直很努力想要成為亞運國手，也辛苦通過選拔，「我相信爸爸都有看到！之前第1跳兩圈半，這在亞洲比較少看到，希望我能跟世界接軌，變成真正的世界級選手。」