中廣董事長、戰鬥藍發起人趙少康11日將召開「戰鬥藍再動員，國民黨要過半」記者會，除召集全台33位國民黨立委參選人，一同發表共同政見草案，國民黨總統參選人侯友宜、前高雄市長韓國瑜也將出席。對此，國民黨發言人、高雄市立委參選人李明璇昨(6日)對此表示，韓國瑜確實適合擔任藍白整合的中間人，在整個泛藍陣營有很大的號召力和影響力，如果順利由韓擔任該角色，勢必能加速藍白整合的進度。

該場記者會由趙少康以「戰鬥藍」名義發起，另名召集人為前國民黨副主席郝龍斌，活動將在11日上午10點召開，已邀請韓國瑜、侯友宜到場。

根據《中評社》昨報導，李明璇認為，韓國瑜如果出來當中間人，會加速藍白整合，因韓和台灣民眾黨主席柯文哲是很熟的，關係好，再加上韓在深藍或泛藍族群有最大的影響力。

李明璇說，自己對藍白整合一直以來都是樂觀其成，也認為必須要藍白合，因為走在基層實際聽到的聲音就是如此。