雲林縣口湖鄉成龍溼地發現原生青鱂魚，林業及自然保育署將進行正名與復育工作。（林業及自然保育署提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣口湖鄉成龍溼地生態豐富，已被列為國家重要溼地，但近年來積水漸多，除造成鳥類棲息地減少，更影響原生青鱂魚與台灣招潮蟹生存，林業及自然保育署7日表示將透過「成龍溼地保育公私協力平台」會議，探討溼地水文調控與青鱂魚復育可行性，藉由公私協力，尋求生態復育最佳方案。

成龍溼地原為農耕地，因地層下陷與颱風影響，造成堤防潰決及海水倒灌，無法耕種的農地演替成草澤溼地。2005年起，林業及自然保育署以「生態休耕」方式保留溼地，並與觀樹教育基金會合作，透過社區學習參與，進行生態復育與社區文化再造，目前已成為台灣西南沿海重要的生態熱點之一。

林業及自然保育署表示，成龍溼地2019年被列為國家重要溼地，同時也是「國土生態綠網彰雲海岸溼地保育軸帶」中，串聯西濱沿海水鳥熱點的重要節點。每年11月至翌年4月為鳥類棲息高峰期，已觀察到30科120多種鳥類。此外，也發現原生青鱂魚與台灣招潮蟹等珍貴物種。

林業及自然保育署說，有關溼地水文調控，因影響溼地水位的可能因素複雜，包含水門及抽水站調控、地下水滲流等，後續將與相關單位合作，於冬季非汛期間嘗試進行強制排水操作，並搭配操作前後水位、水質、鳥類狀況等監測，找出水文調控最佳方法，改善溼地水位過深、鳥類棲地劣化情況。

青鱂魚保育及復育方面，經專家學者討論，初步釐清成龍溼地的青鱂魚非過往記錄的中華青鱂魚，而是一種原生的青鱂魚屬未確定種，仍待進行相關調查與資料彙整後才能正名。後續除持續此物種正名工作外，也將進行生態習性調查，以利棲地營造與復育工作。