曾薏蘋／台北報導

民進黨總統參選人賴清德競選總部開張進入倒數，賴清德《賴桑與我》系列動畫昨天播出最終回，賴清德競選辦公室發言人郭雅慧表示，即將成立的賴清德競選總部，已特別規劃兩大牆面，一面展示《賴桑與我》全系列組成的「九犬圖」，一面放上《賴桑與我》 9 位畫師合力繪製的〈台灣一起拼〉巨幅海報。

此外，郭雅慧也透露，賴清德即將推出的第三波募款小物，也是以《賴桑與我》為主題，包括〈台灣一起拼〉1000 片拼圖與「2024 年桌曆」兩款小物。〈台灣一起拼〉拼圖象徵集結眾人之力，一步一腳印「拼／拚」出美好台灣，是有趣且富含意義的收藏品，「2024 年桌曆」不只可愛實用，還節錄了《賴桑與我》動畫中的金句與插畫，大家敬請期待。

郭雅慧指出，即將成立的賴清德競選總部，展示「九犬圖」是所有畫師創作的賴清德與愛犬 Luke 合照，另一面《賴桑與我》 9 位畫師合力繪製的〈台灣一起拼〉巨幅海報，包括小水熊庫瑪、工作日誌、YUANCHi 元綺、Nuomi 諾米、A-KA 阿卡、消極男子、Kurt Wu、Paparaya、蠢羊與奇怪生物，每位畫師都派出自己的創作 IP 環繞台灣四周。

參與《賴桑與我》的畫師諾米表示，平時在電視中看到的賴清德多以政治人物形象居多，很開心能透過圖文創作了解賴清德私下輕鬆的一面，包含與Luke、家人或攤販的互動，甚至是金門的軍旅生活故事，「可以讓賴副總統的形象透過我們的圖文表現更加柔和、更加親近大眾，我覺得這蠻有趣的。」

郭雅慧表示，這次募款小物是邀請曾獲台北書展金蝶獎的平面設計師吳欣瑋統籌，其創作面向跨界多元，擅長文藝類創作設計與書籍裝幀，這次替《賴桑與我》設計主視覺廣受好評。