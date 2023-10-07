有些人天生耳根子軟，就算被別人惹怒，對方只要說幾句甜言蜜語，他們就會馬上消氣。《搜狐網》近日分享3個最容易被哄的星座，喜歡聽好聽的話，就算知道可能不是真的，但還是會心軟選擇相信，被人牽著鼻子走。

▎雙子座

雙子座智商和情商都很高，有時還會耍小聰明，與別人相處時，會營造出輕鬆愉快的氛圍，他們口才也非常好，特別會哄人開心，平時常說甜言蜜語，不過當被別人哄時，雙子座也會欣然接受，雖然早已看透對方的想法，不過他們不會刻意去說破，耳根子實際上很軟，也喜歡聽好聽的話，禁不住別人慫恿。

▎牡羊座

牡羊座個性比較急躁，而且脾氣火爆，不過耳根子卻很軟，他們基本上沒什麼心機，也不太會和別人計較，脾氣來得快也去得快，有時一發完飆，很快又能與別人嘻嘻哈哈，是典型吃軟不吃硬的星座，吵架時只要對方先放低姿態，牡羊座很快就會被哄得服服貼貼，不過若是硬碰硬，他們反而會更生氣。

▎雙魚座

雙魚座性格溫柔，容易相處，平時很少發脾氣，即使被人踩到底線，也會自我調適，懂得控制情緒，與別人相處比較慢熟，接觸久了會發現他們善良又有魅力，雙魚座想法天馬行空，喜歡浪漫的生活方式，每次被人惹怒時，對方只要做些浪漫的事情或說甜言蜜語，雙魚座很快就會選擇原諒，算是非常好哄的星座。