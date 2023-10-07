LINBAY好油自編自導案，民進黨日前質疑，背後關鍵人物就是現任桃園市政府觀旅局局長周柏吟，同時也是雲林縣前縣長張榮味的女婿；民進黨今召開記者會表示，除了周，新聞處處長羅楚東也是雲林幫到桃園市就任，難怪LINBAY好油每次一出手，桃園市藍營政治人物攻擊的速度飛快，質疑LINBAY好油們的網軍抹黑產業鏈勢力就寄生在桃園市政府。

賴辦發言人戴瑋姍金也質疑，周柏吟是不是還跟涉案的國民黨黨工許哲賓有聯繫，因為恐嚇案就是由桃園市偵辦，若桃檢透露偵辦進度，周柏吟會不會也知情，直屬長官市長張善政是不是也早就知道恐嚇案就是自導自演，才讓林裕紘直接大喇喇從桃園國門離境，張善政應該出面說清楚，講明白。

桃園市立委參選人彭俊豪則說，藍營網軍頭周柏吟轉身就擔任桃園市局處首長，是否變相透過行政資源養網軍，並寄生市府操控抹黑言論，讓桃園市府成為網軍抹黑中心，原來科技市長張善政的科技就是「大砍資訊科技局」，然後就可明目張膽的利用張家勢力，讓桃園巿政府淪國民黨網軍抹黑中心？

桃園市立委參選人劉仁照表示，合理懷疑張市府透過網軍公司粉飾張善政市府的無作為，並意圖間接讓張家農業勢力在桃園擴展，藉以掌握桃園相關農業，另一方面，結合朱立倫的桃園派系，讓桃園淪陷在網路控制中。由於桃園市是國門之都，網路結合境外勢力，難保不會造成國家安全危機，「請問張善政市長，你是國民黨專職的網軍總司令，還是兼差的桃園市長？」