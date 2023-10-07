杭州亞運軟網進入最後一天賽程，中華男單雙雄張祐菘和陳郁勳今天各自連過兩關來到四強賽，陳郁勳遭遇日本好手上松俊貴，張祐菘則迎戰南韓選手尹炯旭

張祐菘今日首戰4比0輕鬆擊敗印度選手帕特爾，8強賽再以4比1輕取印度選手米納，腳踩印度選手闖進四強，提前鎖定獎牌。

陳郁勳首戰4比1拍退泰國選手揚納里，8強賽4比0擊潰菲律賓選手莫拉爾德，同樣是2連勝晉級四強，獎牌提前到手。

陳郁勳面對上松俊貴，第一局0比4落敗，第二局再以2比4失手，隨後兩個4比2追平比數，可惜第五局2比4輸掉，大比數2比3落後。關鍵第六局，陳郁勳4比1獲勝，雙方再次戰成3比3平手，決勝第七局超級搶7，上松俊貴連得2分領先，陳郁勳追成1比3，無奈最終仍以4比7敗陣，無緣闖進金牌戰，銅牌作收。

張祐菘迎戰尹炯旭，同樣是1比4丟掉第一局，隨即4比1、6比4連贏兩局逆轉超前。第四局兩人經過5次「丟士」之後張祐菘8比10落敗；第五局張祐菘4比0輕鬆拿下，再次3比2領先。比賽來到第六局，尹炯旭4比2扳平；決勝第七局超級搶7，張祐菘5比2領先，最終7比3獲勝，成功闖進決賽，將與上松俊貴爭奪金牌。