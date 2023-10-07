10年來新北孕育出241名兒少代表，在各個公共議題上發聲，也促使有關單位重視和改進。新北市社會局今（7）日在市府6樓大禮堂舉辦「兒十記趣-新北市兒少代表十週年」，由兒少代表自行策展，打造時光隧道及五大主題，內容包含教育、交通、公園、小衛星和性別意識等面向的具體成果。

在10年時光隧道前引述波蘭兒童人權之父雅努什˙柯札克名言：「每個大人都曾經是個小孩，而每個小孩未來也會成為大人。」聯合國兒童權利公約更將兒少表意權納入憲章，可見對兒少意見的尊重。

副市長朱惕之出席致詞表示，有次開兒少委員會議時，當時有位兒少代表發言，有人以剛剛「劉同學」表示…，時任副市長侯友宜立即提醒，這裡只有「劉委員」，顯現對兒少代表的尊重。

朱惕之表示，歷屆兒少代表的聲音，都有納入市政的參考，像是共融式公園、通學廊道、末班車的調整等。社團法人台北市基督教教會聯合會顧問林哲寧說，協會多年來協助培力兒少代表，擴大關注的公共議題，包含這次策展的五大主題，都是由兒少代表們腦力激盪所發想，也是表意權的具體展現。

歷屆兒少代表板橋高中學生李易鴻、大一學生顏彩妃等帶領朱惕之和社會局長李美珍、副局長吳淑芳等人導覽。包含博愛座的讓座議題、校服的解放、早自習的設定、性私密影像的好奇和防治、月經平權等。

顏彩妃還以紙黏土設計創作兒少代表公仔「阿培」，以及其他代表利用蜈蚣造型創意成大都會公園內的遊園車等創意，都令觀展者留下深刻印象。

活動中並邀請兒童福利聯盟政策發展處副處長李宏文以「說你所做，行你所言」為主題，分享台灣10年來兒少表意權及參與權的實踐與發展。