女主角是演出多部賣座電影、電視劇的日本新生代女演員清原果耶。（翻滾吧男孩電影有限公司提供）

《青春18x2》由張震擔綱監製，是他的監製初體驗。（翻滾吧男孩電影有限公司提供）

由金馬影帝張震監製，電影《餘命十年》、《新聞記者》導演藤井道人最新編導作品、同時也是國際合製的台日合拍片《青春18x2》，7日日本發布消息，確定於2024年5月上映，台灣也將在10月底公布上映資訊，而男女主角分別為男神許光漢、日本竄起的新生代演員清原果耶，陣容十分強大。

本片是改編自在台灣掀起話題的網路遊記「青春18×2 日本慢車流浪記」，起先由於張震感受到原著的魅力，決定翻拍成電影版，極力邀請現今在日本影壇受矚目的藤井道人擔任導演，正式開啟本片的製作。

張震表示一直以來都有關注藤井道人的作品，非常信任導演，稱讚許光漢和清原果耶也是很優秀的演員，「對於首次當監製的我來說，國際拍攝是一個考驗也是學習機會，它讓不同工作及文化背景的電影人有了更多交流，給予影片不同的魅力。

男主角許光漢則說接到邀演時很興奮，算是第一次完整的參與國際合作，但要講日文台詞，他很怕自己的日文扛不住，只能盡所能地背下來，「藤井導演很精準，也很能讓演員進入他的想像，合作得很開心。一開始可能因為語言的關係，需要一些磨合的時期，但很快就能進入狀況。」

女主角清原果耶表示：「聽到這個案子的時候，我就覺得太棒了，說什麼都一定要參加。我相信有以前合作過的藤井道人導演與前田浩子製片在的話，即使是國際合拍這種新的挑戰，自己一定也能夠好好表現，所以真的從開拍前就很興奮。」