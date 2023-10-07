許多民眾喜歡到美式賣場好市多（Costco）採買，一名網友在臉書社團貼出優惠訊息，一款名牌女性雨靴原價3899元，現在下殺64折，只要2499元。消息曝光後引起許多討論，網友對這款雨靴評價兩極，有人直呼防水效果很好，適合機車族，不過缺點就是鞋子太重。

臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」管理員貼出賣場優惠情報，其中有一款H牌女性短筒雨靴64折出清，原價3899元，現在折扣1400、只要2499元，特價到10／15，管理員直呼「好便宜啊！」

訊息曝光後引起許多討論，有網友表示「去日本下雨天時救了我，但回台灣真的很少穿到」、「下雨天真的超好用，但是不能走路太久，腳會不舒服」、「不知道好不好穿，有空過去看看買來穿。」

不少穿過的人列出該款雨靴的缺點，「這個牌子我有去試穿過，對我來講覺得太重」、「很厚重，雨鞋與小腿接觸的部分會磨破皮，一定要穿長褲」；也有網友說「騎車的時候都穿它，覺得安全好穿，但確實重了點」、「其實我覺得不錯啦，防水效果很好，但真的就是重了點」、「買大一碼的會比較好穿，穿雨鞋本來就該穿襪子的，稍微重了一點，但騎車時穿還可以。」