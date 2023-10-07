新竹縣尋寶特攻隊10條寶藏步道，熱門程度排第一的寶山水庫環湖步道。（羅浚濱攝）

新竹縣政府10日將在府前廣場舉行「新竹縣各界慶祝112年雙十國慶暨升旗典禮活動」，有新竹攻城獅啦啦隊等精彩表演外，也準備小國旗、免費限量1500份國旗徽章及環保袋，送給參加升旗典禮的民眾，縣長楊文科歡迎民眾利用國慶連假，參與「森遊竹縣 尋寶特攻隊」集章登山活動，體驗竹縣山林之美。

新竹縣國慶升旗典禮，由新竹攻城獅啦啦隊員帶來魅力四射的開幕表演，入圍金曲獎的客語歌手邱舒演唱「2023新竹縣客語民謠歌詞獎」3首網路人氣獎作品，以客語歌詞再現經典創作，搭配新竹縣天使之音協會手語情境演譯，向台灣歌謠之父鄧雨賢致敬，並邀東海國小客家金獅隊展現客家開口獅技藝的力與美，活動精采可期。

社會處長陳欣怡說，雙十國慶當天會贈送每位民眾1支小國旗一起揮動，展現全民慶國慶氛圍，同時推出升旗紀念品國旗徽章及環保袋，從上午6時50分於會場紀念品發放處開始發放號碼牌，7時開始讓民眾依號碼牌領取，樣式隨機發放，每人限領1次，數量1500份發完為止。

縣府7月17日推出「森遊竹縣 尋寶特攻隊」集章登山活動，精選10條寶藏步道，再度掀起竹縣登山熱潮，至今已有近600位民眾完登，超過1萬人次參與，縣長楊文科邀民眾利用國慶連 假一起化身為「尋寶特攻隊」，來竹縣山林尋寶！

十大寶藏步道為，五峰檜山巨木森林步道、雲霧步道、尖石軍艦岩步道、寶山水庫環湖步道、峨眉藤坪步道、關西赤柯山、新埔飛龍步道、橫山大崎棟古道、芎林文林步道及北埔五指山登山步道，只要下載健行筆記APP即可挑戰步道集章活動。

熱門程度排第一的寶山水庫環湖步道，因為環湖、沒有陡坡，沿路多陰涼處可稍作休息，還可欣賞廣闊的湖泊美景，大約耗時1小時就可以完成，非常老少咸宜。