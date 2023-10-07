新竹市樹林頭夜市近年因疫情暫停營業，原本的停車場用地一度轉型為疫苗施打站，不少民眾期待夜市重啟，近日業者也上網公告開幕日期，市府產發處則表示，於今年9月完成夜市招商，目前仍在整備場地，除傳統夜市外也朝質感市集方向規畫，確切開幕時間將另行公告。

樹林頭夜市位於東大路，土地原是國防部荒置土地，平時作為停車場使用，後規畫為樹林頭夜市，每周三、五晚間由產發處委外營運。2021年因疫情，加上廠商合約到期，不再營運夜市，現當停車場使用。

而樹林頭觀光夜市業者近日也在臉書貼出公告「樹林頭夜市要重新恢復營業囉」，表示將於9日招商畫位登記，並說明將在25日營運，每周三、五營業，消息一出也讓地方社群十分期待，民眾也很開心終於又可以逛夜市。

對此，市府產發處指出，原樹林頭夜市場地因疫情調整為疫苗施打站而停辦後，市府為振興產業活絡地方經濟，於今年9月完成夜市招商，目前正辦理場地整備等前置作業，待完成前置工作後，開幕時間將另行公告。

產發處也說明，樹林頭夜市場地目前為國防部土地作為停車場使用，本次夜市經營合約為2年1期，並視經營情形可再延長經營2年，未來樹林頭夜市重啟後營業時間為每周三、五，除了原有傳統夜市外，還將增加造型餐車區、文創攤位區、藝文表演區，豐富夜市內容的多樣性，預計朝向質感市集方向執行。

至於新竹市另一大後站夜市，在市府收回用地後，目前恢復停車使用，議長許修睿先前也曾在臨時會提案，希望重啟後站夜市，產發處也表示，後站夜市也已完成相關招商程序，將於完成相關前置準備工作後重啟營業。