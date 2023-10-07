連假許多人出去旅遊，飯店旅遊業者分享，入住飯店的3個注意事項，首先是每一次進房間以後，最好可以先沖馬桶，因為在天氣炎熱的地區，馬桶座墊下方的區域，許多小昆蟲喜歡藏在那邊，如果不想上廁所到一半遭遇慘案，建議先沖馬桶檢查；另外房間的杯子、水壺與咖啡機等都曾有惡劣客人往裡面加不明物質，建議使用前要先清洗，或者乾脆就別用了。而房間的飲品如果不是全新未拆封，建議最好不要喝。

綜合外媒報導，飯店旅遊業者向旅行公司eShore透露，入住飯店的時候務必要記得2件事情，首先剛入住房間、每天外出回到房間，應該都要先沖馬桶，特別是到比較炎熱的地區旅遊，因為在炎熱的地區，馬桶座下的空間是許多昆蟲的藏身之處，特別是蜘蛛，如果不想遭遇慘案，建議先沖個馬桶。

飯店旅遊業者表示，過去曾有客人會在杯子裡小便，或是在水壺裡面添加不明物，咖啡機或熱水壺也都曾遭殃，而房務人員並不會每次掃房間都去清理這些東西，所以要用之前最好確實清潔過一次，或乾脆避免使用。

飯店旅遊業者也提醒，如果要喝房間裡的任何東西，不論是飲料還是開水，喝之前請先檢查產品是全新未拆封的，如果發現產品上的封條已經被破壞，考量到安全和衛生，最好直接丟掉。