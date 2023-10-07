賴姓男子參加溯溪活動時結識1名女子，他有意追求對方，多次邀約出遊但都被拒絕，未料賴心生不滿，竟在溯溪群組上公開標註女子「有老婆的不要碰」、「將心比心，妳跟別人老公出去玩，人家老婆做的要用死要活」，女子報警提告，法官依散布文字誹謗罪判賴男拘役50日，得易科罰金。

判決書指出，賴姓男子因溯溪活動而認識小庭（化名），賴男想追求她，從去年12月起，多次邀約她一起溯溪，甚至直接到小庭家樓下，想與她見面，但小庭均未同意。未料，過沒多久，賴男就在溯溪群組中標註小庭，並發布訊息稱：「有老婆的不要碰，不要刪除對話紀錄」、「將心比心，妳跟別人老公出去玩，人家老婆做的要用死要活」、影射小庭與另位人夫有不正常往來關係，小庭報警提告。

高雄地院審理時，賴男否認有跟蹤騷擾或散布文字誹謗犯行，辯稱，他聯繫小庭只是要拿回裝備、會說她跟別人老公出去，是人夫的太太跟他說的。

但法官認為，張男對小庭實施跟蹤騷擾，使女生處於不安環境中，影響日常生活，並散布貶抑小庭名譽的文字，所為實屬不該，因此依散布文字誹謗罪判賴男拘役50日，得易科罰金，可上訴。