演員張靜之演出多部戲劇，以《白鷺鷥的願望》「陳瓊玉」一角走紅，除了演員身分之外，她還身兼YouTuber及手作飾品老闆，發展相當多元化，沒想到上週擺攤時，飾品卻遭人趁亂偷走，讓她氣到撂下狠話。

張靜之上週和好友陳子玄到市集擺攤，也是手作飾品最後一次擺攤，由於天公不作美，堪稱是最狼狽與混亂的一次，不過成為共患難的珍貴回憶，讓她感謝所有人三年多來的支持，未料，昨(6日)卻在instagram暴怒發文，指出當天販賣的飾品被人順手牽羊偷走，她表示此人絕對知道做了什麼事，自己也為這種行為感到失望，接著撂下狠話：「再美的飾品，也粉飾不了醜陋的心，你就拿吧，願你良心過得去」。

張靜之擺攤飾品卻遭竊，讓她氣到發文斥責。（圖／ching425 IG）

根據《三立新聞網》報導，張靜之表示手作飾品無預警結束營業，主要是因為本身太忙了，雖然沒有要靠此當作收入來源，但覺得還是要將狀況公開告知，未來則是以接少量訂製，或者跟公益活動合作為主，至於一般販售則是先暫時喊卡。