華為最新的Mate60 Pro手機，使用了麒麟9000S晶片，根據陸媒報導，大陸分析師郭明錤預測，華為恐從2024年開始，將停止採購高通晶片。對此，前立委郭正亮昨（6）日在中天節目《頭條開講》分析，如果大陸手機廠都改用麒麟晶片，無疑會對高通跟艾司摩爾（ASML）造成嚴重影響。

《頭條開講》主持人周玉琴在節目中提到，有消息指出，華為預計在2024年停止採購高通的晶片，將全面採用自主設計的新麒麟中央處理器，此舉不但影響到高通，艾司摩爾的極紫外光設備出貨量預測也要下調20%到30%。

郭正亮則稱，華為賣的Mate40 Pro手機當前還是跟高通買晶片，高通真的要緊張的是，其他中國大陸手機公司會不會跟進華為的晶片，「高通有62%營收在中國大陸，這是非常嚴重的，也是依賴比最高的公司，高通如果晶片訂購量變少，極紫外光設備相對就要買少，這是連動的。」

除此之外，郭正亮還提到，自己認為華為必然會改用麒麟晶片，因為依賴美國是不可靠的，且華為不是只有製造高階手機，還是有做中低端的，「華為在現今的情況，若能增加自家晶片的出貨量，當然不用美國的手機晶片，這是很自然的」。