林業署屏東分署透過攝影機，日前成功拍下在屏東山區濫倒垃圾民眾，並要求民眾自行清理。(林業署提供)

屏東瑪家鄉山間道路經常遭不肖人士濫倒廢棄物，林業保育署屏東分署潮州工作站為能遏止犯行，嘗試在汙染熱點架設縮時攝影，進行24小時錄影監控，成功揪出2起濫倒廢棄物案件、並逮獲3人，已將蒐證資料提供警方追查，經環保局依違反廢棄物清理法裁處罰鍰，後續還需清理濫倒廢棄物，恢復環境整潔。

國有林地面積遼闊、地處偏僻，部分民眾因貪圖便利而心存僥倖，隨意將垃圾或事業廢棄物傾倒於荒僻的產業道路旁或山林中，不僅造成環境髒亂、水源汙染，還令野生動物棲地受到破壞，後續的清理費用也是全民買單。

為了揪出破壞環境的老鼠屎，屏東分署選定汙染熱點，在隱密處架設縮時攝影全時監控，並從垃圾堆中找到可供指認的事證，最終循線找到違法丟棄垃圾的張姓、廖姓及李姓民眾，對於犯行坦承不諱，並由環保局依法開罰。

林業署屏東分署表示，未來縮時攝影機將隨時轉移陣地，並持續與保安警察合作加強查緝，讓沒有公德心的民眾無機可乘。

屏東分署強調，於國有林地棄置廢棄物，已違反森林法第43條，可處新台幣6萬元以上、30萬元以下之罰鍰；另如涉及違反廢棄物清理法第46條，棄置有害事業廢棄物，或未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物，依法將處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1500萬元以下罰金，廢棄物清理及造林復育費用，亦由行為人負擔。