杭州亞運輕艇項目今日進行標竿男子K1與女子C1決賽，吳少璿在下午的決賽，雖然不敵大陸與日本選手，但仍獲得銅牌；上屆銀牌得主陳瑋涵，因發生失誤被罰了50秒，最終無緣奪牌。

準決賽排名第三的日本選手田中佑美完美通過23道關卡只花了92.15秒，比起準決賽好了很多，也非常有競爭力。

上屆第四名的吳少璿，上午準決賽划出排名第二的成績，僅次於地主大陸選手全鑫，下午決賽在第9位選手出賽，雖然也同樣是完美通過23道關卡，可惜97.12秒不如日本選手，暫居第二。

準決賽排名第一的大陸選手全鑫，更加兇悍，也同樣是完美通過23個標竿，而且只耗費89.24秒，毫無懸念的勇奪金牌，日本選手田中佑美銀牌，吳少璿銅牌。

陳瑋涵非常可惜，上午準決賽就曾因為錯過1個標竿而被罰了50秒，但仍順利晉級，沒想到下午的決賽依舊出現狀況，雖然花了一點時間重新逆流通過紅竿，但依舊被場邊裁判認定錯過而罰了50秒，不但耽誤了時間並且還挨罰，這一耽擱也確定無緣獎牌，名列第五收場。