桃園市公設民營龍潭中山社區公共托育家園7日開幕，桃園市長張善政到場與孩童同樂。（蔡明亘攝）

桃園市公設民營龍潭中山社區公共托育家園7日開幕，設置於龍潭運動公園立體停車場1樓。（蔡明亘攝）

據統計，桃園市已開辦21處公設民營托嬰中心、21處社區公共托育家園，總計全桃園有42處公共托育場所。（蔡明亘攝）

桃園市致力打造友善托育環境，位於龍潭運動公園立體停車場1樓的「公設民營龍潭中山社區公共托育家園」今開幕，11至18日受理報名。桃園市長張善政表示，此處為桃園第42處公共托育場所，也是龍潭第2處公共托育家園，盼提供優質托育服務，使家長無後顧之憂放心打拚。

張善政指出，龍潭中山社區公共托育家園委由台灣三之三生命教育學會承接，不僅讓龍潭地區照顧環境愈加完善，也盼在桃園人口數不斷成長之際，境內有優質的托育服務，由市府協助照顧孩子，讓桃園家庭沒有壓力放心托育，無後顧之憂地打拚。

張善政也說，龍潭具備優質的天然環境、氣候宜人、生活機能便利，更曾被評選為全台前10大最適合居住的城市，因此不應浪費好的天然環境。今日開幕的托育家園，設置於龍潭運動公園立體停車場1樓，館舍啟用不久相當新，地點也非常方便。

據統計，目前桃園已開辦21處公設民營托嬰中心、21處社區公共托育家園，總計全桃園有42處公共托育場所。張善政提到，市府未來將於舊龍潭國中宿舍興建「龍潭社福館」，雖近年因物價上漲，導致龍潭社福館多次流標，市府已決議加碼至1億多元預算，盼順利完成招標。

桃園社會局長陳寶民表示，龍潭中山社區公共托育家園提供嬰幼兒日間托育服務，預計收托12名滿2足月至2歲以下嬰幼兒，家園對面正是龍潭運動公園，可作為幼兒戶外遊戲空間，結合自然生態的托育環境，滿足幼兒發展與探索需求。

陳寶民提醒，10月11日中午12時起開始受理報名，登記至18日下午6時止，預計20日下午2時抽籤，抽籤結果將於當天下午3時於家園公布。詳細資訊可至社會局網站或桃園育兒資源網查詢。