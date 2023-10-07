國民黨總統參選人侯友宜，7日在立委楊瓊瓔等人陪同下到后里與農民座談。（馮惠宜攝）

國民黨總統參選人侯友宜今（7日）在立委楊瓊瓔陪同下到后里與農民座談，他強調：台灣以農立國，愛農民才是愛台灣，也重申老農津貼加到1萬元，並承諾要大量開放農民移工，農作物收購隨物價調漲、農漁民子女助學金取消排富限制，並將農田水利會回歸原來體制。

侯友宜到后里區與在地農民座談，除立委楊瓊瓔，台中市議員陳本添、邱愛珊、張瀞分也都同行，而后里區農會總幹事陳清琪以及台中市后里區農業與環境保護協會創會會長廖明田等多達300多名農民與會，侯友宜先是換上膠鞋下田體驗種馬鈴薯，隨後也和農民座談，傾聽農民聲音。

侯友宜說，台灣以農立國，政治人物不要一直說愛台灣，愛台灣就要愛農民，誰的長輩不是農民？他也承諾，當選總統後，會改變老農津貼4年調漲1次的作法，做到逐年調漲、讓農民至少月領1萬元，讓農民朋友不再吃不飽，也更能因應物價波動的環境。

侯友宜並強調，農業政策不是只有撒幣政策，如何讓產銷平衡、通路走到國際化，都是農民最在意的，「農民的生計，我們要好好支持他們」。

而對於農民缺工、缺水、稻田收購價格多年未調整等問題，侯友宜也承諾，如果他當選總統，一定會大量開放農業移工外，且農作物收購，一定會隨物價調整。另，他也提出如果他當選總統，對於現行農漁民子女助學金家戶所得114萬元的門檻也應取消排富限制。且農田水利會被收歸國有，以後他也會恢復原來的體制還給農民。