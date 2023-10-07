高雄市政府交通局為鼓勵民眾多加使用TPASS通勤月票搭乘公共運輸出遊，推出限量MeNGo月票快閃優惠活動，即日起至國慶日(10／10)止，購買MeNGo任一月票方案，就送鈴鹿賽道樂園Suzuka Circuit Park遊樂設施四選一免費搭乘券1張。交通局透露，還有企業洽談合作，可以期待更多優惠推出。

交通局長張淑娟表示，適逢國慶連假，為鼓勵民眾搭公共運輸出遊，這次特別推出MeNGo月票快閃優惠活動，即日起至10月10日止，只要至高雄捷運車站任一服務台，購買任一款MeNGo月票方案，包含台南、屏東的TPASS方案，就送「鈴鹿賽道樂園四選一免費搭乘券」。

張淑娟補充，搭乘券可以從鈴鹿賽道樂園中，夢幻旋轉木馬、歐風叮叮電車、刺激自由落體、魔幻變化摩天輪，搭捷運至草衙站就能選一款免費遊玩，目前與運動發展局推出的健康套票，每月只要1299元同時擁有高雄399的TPASS月票及苓雅運動中心健身月票。

交通局表示，推動月票優惠希望鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具，TPASS四月開賣至今，高雄已累積銷售超過25萬分，現階段仍有多家企業洽談合作優惠中，也陸續向企業推廣企業綠卡，提供企業員工通勤使用，民眾可以敬請期待。