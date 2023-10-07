南投縣民歌之夜將在10月14日於中興新村親情公園登場，邀請到5年級生最熟悉的民歌手施孝榮、殷正洋、方季惟、南方二重唱、曾淑勤等人輪番演出，跟大家一起重溫民歌年代的回憶。
南投縣政府指出，｢青春年華、歡樂時光－南投縣道安宣導民歌之夜」將在本周末登場，音樂祭女王封號的ＤＪ圓圓主持，邀請到深受4、5、6年級生歡迎的施孝榮、方季惟、殷正洋、曾淑勤、凃佩岑、南方二重唱，以及青年朋友喜愛的田宇庭、留聲樂團、MVP迷霧森林樂團，卡司一點都不輸售票的民歌演場會。
值得一提的是，這次施孝榮將帶Band飆歌壓軸演出，活動精彩卻全程免費，買不到民歌演唱會門票的「民歌控」千萬不要錯過！
除了有好歌可以欣賞，主辦單位也安排「好禮4重送」！「第1送」是參加道安講堂並踴躍回答問題就送商品卡500元，限量10位；「第2送」是兩人同行前100組入場民衆可獲贈野餐墊1個、茶博紀念杯2個、餐點兌換券100元、春捲包提袋1個4大好禮，當天下午3點30分發號碼牌，4點開放進場，額滿為止。
「第3送」是現場填滿意度問卷，就送茶博紀念杯1個及餐點兌換券50元，限量700個名額；「第4送」則是完成道安闖關即可獲得餐點兌換券50元，限量400名；另還有前200名臉書打卡分享並hashtag＃青春年華、歡樂時光，加贈春捲包手提袋。
聽民歌之餘也別忘了舉辦這場民歌之夜希望宣導交通安全的目的。南投縣政府新聞及行政處指出，依據交通部道安資訊查詢網統計，南投縣112年1至6月交通事故30日內死傷5392人，其中高齡者981人、24歲以下年輕人1165、成年人25-64歲2858人，縣府希望藉由辦理道安活動加強宣導「人本交通停讓文化」，用寓教於樂方式讓道安觀念落實到日常生活中，讓台灣不再是人行地獄。
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