2023三義木雕藝術節系列活動，「藝氣 木藝慢活嘉年華」盛大開幕，上午首先祭拜魯班。（謝明俊攝）

2023三義木雕藝術節系列活動，「藝氣 木藝慢活嘉年華」盛大開幕，上午首先以五寶祭拜魯班。（謝明俊攝）

2023三義木雕藝術節系列活動，「藝氣 木藝慢活嘉年華」盛大開幕。（謝明俊攝）

2023三義木雕藝術節系列活動－「藝氣 木藝慢活嘉年華」7日正式登場，首先時以祭祀巧聖先師魯班公揭開序幕，傳達對祖師爺魯班的尊崇與感恩，午後1時30分開始熱情洋溢的才藝表演，為三義鄉親領銜演出為四天的活動打頭陣，下午3時舉行2023三義木雕藝術節系列活動開幕暨頒獎典禮，邀請大家來親身感受木雕的無窮奧妙。

開幕典禮中由縣長鍾東錦及裕隆公司副總李建輝等公布得獎名單，並頒發獎狀及獎盃給予裕隆木雕薪傳獎、裕隆木雕創新獎、工藝木雕經典大獎、當代木雕大獎、工藝木雕類優選、當代木雕類優選，以及臺灣木雕薪傳獎得主，資深且對木雕藝術貢獻的施鎮洋老師，所有獲獎作品均於三義木雕博物館展出至10月22日。

2014開始，裕隆汽車投注大量經費贊助苗栗縣政府文化觀光局擴大辦理「台灣國際木雕競賽」與木雕藝術推廣活動等地方特色文化活動，藉此提升活動效益與能見度。期盼透過工藝產業與當代創作者的廣泛參與及良性切磋，整合產、官、學三界體系彼此攜手合作，讓三義木雕館成為木雕技藝與創作能量薈萃之處，今年參與競賽「當代木雕類組」與「工藝木雕類組」兩大組別合計61件作品入選展出。

苗栗縣長鍾東錦表，國慶4天連假歡迎國內外遊客一同來參與這場以「木雕」為核心，以「藝氣」為主題，以三義享譽的「慢城」，三項融合所呈現的木藝慢活嘉年華，來這參與三義木雕活動、欣賞木藝之美以及體驗慢遊山城的慢活樂趣，來場放鬆心靈的「品三義，慢城心旅」。

三義木雕藝術節於10月7日至10月10日雙十國慶連續假期在三義木雕博物館前廣場、神雕村街道及水美商圈盛大舉行，在木雕博物館廣場進行的活動主軸，包含邀請木雕大師以原生藝術與生活美學為主題現場創作、假日藝文表演、木質部落市集、親子木藝DIY、車製文昌筆、減法藝術–陶土切削體驗等活動；在神雕村街道有大刀闊斧的「冰雕與電鋸」；水美藝術商圈，則有竹編手作體驗、木工學堂、街頭藝人、打卡活動等相關藝文活動，內容精采多元。