國民黨總統參選人侯友宜7日到台中市勤跑行程，獲得支持者熱烈歡迎，中午參加相芋甲安埔、台灣厚友誼農業座談會，侯友宜現身，支持者高喊「侯友宜，凍蒜！」，侯友宜致詞時表示，他吃台灣米、喝台灣水，在這片土地成長，所以農民絕對是最辛苦的一群，請大家要好好支持他們。

「侯友宜，凍蒜！」侯友宜一到現場，支持者熱情高喊，侯友宜在副市長陳子敬及市議員李文傑、大安農會總幹事蔡建宗等人陪同下，出席農業座談會，傾聽大甲農民的心聲。

國民黨總統參選人侯友宜指出，中午時分竟然有人為了1包米排隊排那麼長，生活艱困的人那麼多，還有台灣產業逐漸空洞化，外資漸漸撤退，就是因為擔心台海爆發戰爭，那下一代如何找工作、如何顧好飯碗？

侯友宜表示，這次去了一趟美國訪問紐約、舊金山、華府，他見了美國國會參、眾議員，拜會政界、智庫、科技業、僑界，讓美國了解台灣人捍衛民主制度及自由價值的信念，及維護台海區域穩定和平的決心，賴清德做得到嗎？

侯友宜提到，疫情期間，新北市疫情很嚴重，那3年政府有關心過市民嗎？有多少人因疫情過逝，政府知道人民的痛苦嗎？不要自誇防疫做得好，不要忘了那些苦難死的人，為何高端讓民眾充滿疑慮？這些事情都要讓人民明白。

侯友宜指出，應該將公道還人民，官商勾結的一條一條抓出來，該關的抓去關，下一任他若當選統杜絕一切關說，不可以用人情世故的人脈來當官，台灣的總統應該換人做看看。

侯友宜說，台灣目前物價高漲，但還沒到最高點，舉例，他到美國紐約餐廳品嚐美式堡1份要台幣340多元，那是俄烏戰爭帶來的影響且是全世界，如果戰爭發生在台灣，人民不只面對高物價，恐面臨生命危機，當總統是要責任讓人民過好日，不要戰爭，要保有國防實力。

侯友宜說，他是刑事出身，走過槍林彈雨，也看過多少警察犧牲了，警察的責任就是要顧台灣這片土地平安，這一次總統選舉很重要，他有治安專業，若當選總統一定把治安、國家安全做好。