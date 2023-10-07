衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）公布最新審議結果，一名20多歲男子接種AZ新冠疫苗後2周發生免疫性血小板低下疾病，合併重度障礙，經醫療委員鑑定，無法排除與接種疫苗的關聯性，核予300萬元救濟金。此為國內VICP審議非死亡個案中，救濟金額最高的一案。

VICP近日公布209次審議會議紀錄，本次共審議151案，其中12案獲救濟，半數都是接種新冠AZ疫苗。本次獲救濟金額最高的是高雄市20多歲林姓男子，過去無相關病史，接種AZ疫苗後身體出現紫斑，就醫檢查發現血小板嚴重低下，骨髓檢查顯示符合免疫性血小板低下症。

疾管署副署長曾淑慧說明，該名個案在接種疫苗後2周左右發生疾病，經過多線治療效果不佳，門診多次、住院達2個月，領有重度身心障礙手冊。醫療委員鑑定意見認為，考慮病患無相關危險因子，且在注射疫苗後2周左右即發生免疫性血小板低下疾病，再根據國際參考文獻，無法排除由疫苗引發免疫性血小板低下的情形。

曾淑慧表示，個案年輕即因施打疫苗，深受突發慢性頑固性血小板低下之苦，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第18條第1項及其附表障礙給付規定，核予該類別最高救濟金額300萬元，該案也是目前VICP審議非死亡個案中，救濟金額最高的一案。