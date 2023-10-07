新竹縣政府為提升竹縣國際能見度及觀光吸引力，與台北駐大阪經濟文化辦事處福岡分處合作，6日在福岡市舉辦國慶酒會暨台灣特色物產展，展出多項竹縣農特產品，增進九州地區對竹縣優質農特產品的認識，也歡迎日本朋友多來新竹縣旅遊，體驗客家風情與美食。

縣長楊文科表示，新竹縣與日本長期維持友好交流，尤其與九州的宮崎縣自2017年就簽訂「友好都市交流協定」，官方及民間團體的交流合作密切，在經濟、藝文、體育及農特產等方面都有交流。

為讓更多日本民眾認識竹縣在地農特產，縣府特別與台北駐福岡辦事處合作，在國慶酒會展出峨眉東方美人茶、寶山橄欖、北埔擂茶、關西仙草等伴手禮，及日語版新竹縣觀光手冊，行銷新竹縣好山好水好人情及客家美食，希望日本民眾有機會能到新竹縣觀光旅遊，感受竹縣科技城與文化的多重魅力。

縣府指出，此次國慶酒會邀請九州及山口地區政經學媒介要角與友台政要，包括國會議員、地方首長及議長、工商領袖、大學校長及僑領等參與，強化當地友我力量，同時推廣縣市特色名產。