29歲日本AV女優浜崎真緒，5日在社群公開上週被陌生人摸身體，還好同行的經紀人、助理立即抓住惡狼，想藉由此經歷表達AV女優也需要被尊重。未料，有酸民諷「拍AV已助長歪風」，浜崎真緒氣得親上火線反擊。

浜崎真緒除了AV本業，5年前開始以DJ Mao身份進軍DJ界，曾榮獲「2021世界最性感DJ」第11名，今年也有來台參加TRE台北國際成人展、S2O Taiwan潑水音樂節，多元化發展事業。5日她以中、英、日語同步發文，透露上週末演出結束後回酒店時，在路上突然被陌生人從後方摸身體，所幸同行的經紀人及助手立即抓住惡狼。

被性騷擾後，浜崎真緒想以自身經歷表達每位女性都該得到尊重，「可能大眾認為一個AV女優為什麼給人摸一下就大做文章，但是我想請大家清楚明白，這只是一個職業，而不是這職業可以令你無法無天地對待，我也是一名女性，不能因為工作身份受到騷擾而沉默。」

浜崎真緒最後呼籲女性若遇性騷，千萬不要沉默，因為這是助長歪風。許多網友看完這篇文，都很心疼浜崎真緒的遭遇，紛紛力挺：「每個人、每份職業都該被尊重，真緒加油」、「我一向好尊重AV女優，我覺得你們好偉大，謝謝你」、「今天不抓住他，還會有另一個人受害」、「千萬不要因為這種人而放棄！還是有很多的人明白尊重的道理，加油。」

不過，還是有部分人酸言酸語，其中一則留言還是「你拍AV就已經是助長歪風」，浜崎真緒看了暴氣回應：「我的工作有影響到你的人生嗎？令你困擾？你也是看免費的，沒貢獻就收口，明白嗎？」最後用一句道地的廣東髒話打臉酸民。事隔一日，浜崎真緒再發文，感嘆從業10年了，「原來我都得不到尊重，還不如引退是不是更好？」

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