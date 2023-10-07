某電機大廠的張姓工程師，於2017年間在公司女廁裝設針孔攝影機，偷拍女同事小如（化名）如廁畫面，還有3名女同事也受害，直到2022年間被小如察覺才讓張的惡行曝光。一審審酌張男偷拍小如達4年半、計253次，一審將張依妨害祕密罪，判刑1年，民事則判張應給小如160萬元，可上訴。

判決書指出，張姓男子與小如為同事關係，2017年間張男以微型錄影機連接行動電源，以雙面膠黏將攝影機貼於男女共用的廁所置物架下方，每天下班後再取回，以此手法連續偷拍小如253次，時間長達4年半。

直到2023年5月間，張男故技重施，連續偷拍3名女同事，其中1名女同事如廁後發覺置物櫃下方有異狀，查看後驚覺是攝影機，於是進一步查看錄影內容後，發現裝設者竟是張姓男同事，隨即與另外2名遭偷拍的女同事向警方報案。

一審審理期間，張男主動交出存放偷拍影像的硬碟，辯稱太喜歡小如才會忍不住裝設鏡頭偷拍，事後小如不堪身心壓力便辭職，即對張男求償精神撫慰金200萬元。張抗辯稱，因遭前公司解僱，目前擔任保險業仍尚無收入，無法賠償對方求償金額。

一審法官審酌，張男竊錄內容為女子如廁過程及私密部位，導致影響其正常生活、活動、工作，且4名受害女子均不願意原諒張男等情狀；張後來因此事遭公司開除，在民事部分審酌小如遭侵權受害程度等，求償金額為160萬元適當，可上訴。