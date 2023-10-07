參選台南市第4選區立委的國民黨籍李全教（左二），7日在新市區成立競選總部，前立法院長王金平（右一）出席與他一起大進場。（程炳璋攝）

參選台南市第4選區立委的國民黨籍李全教（前排左），7日在新市區成立競選總部，角逐台南市立委選戰，前立法院長王金平（前排右）登台高舉白蘿蔔祝福好采頭。（程炳璋攝）

投入台南市第4選區立委選戰的國民黨籍李全教，7日在新市區成立競選總部，前立法院長王金平到場為李背書。對「藍白合」話題認為雙方應先互相尊重再作決定，李全教喊話「藍白不合，保送賴清德」。林宜瑾陣營回酸，國民黨先釐清「藍李」合不合，再談「藍白」合不合。

李全教7日在新市區成立第1個競選總部，王金平到場表示，這是他今年首場參加的站台造勢大會，李全教是他首位支持的立委參選人。

「藍白合」是台灣大選最夯議題，台灣民眾黨參選人柯文哲嗆比民調，輸的退選，王金平認為決定人選有很多因素要考量，藍白應互相尊重，經過討論再作正式決定。

外界傳出國民黨要他擔任總統參選人侯友宜的全台後援會長，王金平表示會全台跑過一趟，了解民意後再決定是否接任。

李全教強力喊話，要下架民進黨，就要組非綠大聯盟，希望侯、柯2人最終結合，「藍白不合，保送賴清德」，這次選舉要下架派系主導的民進黨。

李全教對外傳家族涉及光電，怒喊若是事實馬上退選，指任何烏賊式抹黑，都會被選民唾棄。

王金平與李全教7日一起揮手大進場，稱讚李當過3屆立委，台南一中畢業，到美國念到企管博士，在擔任立委期間，曾推動台南市北外環道路設計與主導設立台南科學園區，新市區如今才成為世界知名的高科技重鎮，未來還會協助促成新市鐵路地下化。他向選民呼籲，李重回立法院，對選區是一大利多，也是選民期待。

民進黨現任第4選區立委林宜瑾陣營表示，王金平為李全教站台，等同於把李這顆燙手山芋丟回給國民黨以及侯友宜。要國民黨說清楚是要切割背負會選、黑金爭議的李全教，還是要力挺他。不要一方面不敢提名，另一方面還幫他助選。