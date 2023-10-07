國政基金會教文體育組召集人陳學聖今(7)日表示，根據教育部「學生藥物濫用各學制統計表」最新統計，各學制2023年1至5月與去年同期相比，國中生增加43.6％，數據將近5成，共79人，高中職則微增3.8％，有82人，呼籲政府應知所警惕。

陳學聖表示，聯合國已在2023年6月25日發布的《2023年世界毒品報告》提醒各會員國，非法藥物供應持續刷新記錄和毒品網路販售日益靈活，二者交織運用，加劇全球危機。而2021年全球毒品使用者超過2.96億，比10年前增加23％，約5600萬人，同時藥物成癮者已飆升至3950萬人，10年內增加45％。

而在國內情況，陳學聖分析，今年6月20日在行政院毒品防制會報第33次會議中，高檢署點出我國毒品多來自境外走私，2022年查獲9916.4公斤，較2021年3551.6公斤，增加近3倍，不僅是近8年來最高，2023年1至3月毒品查緝已超過2021年總量，就有3943.5公斤，顯示我反毒工作，在疫情後更加嚴峻。

陳學聖特別提到，值得注意的是二級毒品「大麻」在2021年是學生藥物濫用排名第5，占7.71％，但是據教育部今年1月到4月的統計，已前進到第2名，占14.29％，僅次於K他命；大麻殘留體內時間有限，且網路上甚至有賣快速排出藥物，讓學生高度暴露於毒害的危險中。高檢署也在今年3月28日發布重大新聞提醒，大麻施用黑數仍高，且2022年查獲量也是歷史新高，引起民間教育團體、學者專家的高度關注與擔憂。

陳學聖認為，當前校園毒品查緝困難，主要在於販毒走向分工，不易追查源頭；藥頭利用網路科技，透過各式社群平台暨軟體進行交易，情資難以取得。因此，呼籲政府宣導藥物濫用宜多元化，菸酒、拒毒宣傳同等重要，預防宣傳納入父母親，盡速通過科技偵查法草案強化毒品管控機制。

教育部回應，學生藥物濫用各學制統計部分，截自112年1至8月各學制共計284人次，通報總數已自109年620人次、110年493人次、111年400人次持續下降中。而大麻在學生藥物濫用排名部分，111年通報46人次(佔11.5％、第3名)，而112年1到8月大麻通報31人次(佔12.1％、第3名)，持續針對校園加強宣導毒品危害。

面對新興毒品問題，教育部提到，透過開發藥物濫用分齡補充教材、結合民間團體及家長會，培訓校園防毒守門員種子師資及宣導志工，高中、國中及國小高年級全體全面入班宣導、運用網路媒體，結合民間團體辦理反毒多元宣導、強化家庭教育中心諮詢專線功能，提供家長藥物濫用相關諮詢與輔導等具體措施，強化防制新興毒品進入校園。

教育部強調，除了持續管控大麻項目通報情形，並與警方合作進行緝毒溯源工作，攜手防制大麻危害以外，並持續重視學生藥物濫用問題，由三級預防措施隨時掌握校園毒品防制現況，並與警察機關保持友善通報及聯繫機制，遏止毒品進入校園，提供學生健康學習環境。

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