王宇婕自認會是溺愛型媽媽。（衛視原創提供）

王宇婕在《女兒大人加個賴》飾演的呂英雄和柯叔元飾演的賴能達一夜情，竟意外懷孕，但王宇婕因前一段婚姻失敗而對「責任感」感到窒息，因此要拿掉小孩。柯叔元為了讓王宇婕轉念，介紹許多親子片給王宇婕，希望激發她的母愛，而兩人對戲的這段劇情飆出1.94的超高收視，當集播出25-49歲分眾收視1.55則是創此劇在中視播出以來新高。

近日柯叔元在臉書Po出17年前他與王宇婕合拍《神機妙算劉伯溫》的劇照，還喊話「謝謝大家的支持，讓我們《女兒大人加個賴》的收視率一直很穩定」。王宇婕對於自己所飾演的「呂英雄」一角，很能感同身受，更能理解她對於懷孕會萌生不打算生下的念頭，「她想要為自己活，相對之下生下小孩會對小孩不公平，怕沒有辦法全心投入，這也是很多人不敢生小孩的原因，包括我自己。」

王宇婕覺得如果要生，就一定要付出到底，「但如果覺得做不到，生小孩就好像是一個不負責任的想法」，王宇婕覺得「呂英雄」其實就是反應出很多現代人的心聲，「演的時候，台詞給我很多的情緒，感情很自然就流露」。

隨著年紀，王宇婕的愛情觀也跟著不同，「年輕時對於婚姻有很多幻想，但現在和男友已交往12年非常穩定，我們是因為愛彼此才繼續在這段感情中，我覺得這也是很浪漫的(相處)」，王宇婕認為不是進入婚姻才代表是真愛，也不會因為必須結婚而結婚，至於生小孩，她抱持隨緣態度，但如果有小孩，就一定會結婚，因為要給孩子最好的保護與保障。王宇婕很喜歡跟朋友的小孩相處，但她覺得自己如果當媽媽，應該會很溺愛，「因為我養寵物，都已經寵到牠們無法無天了。」

王宇婕演出《女兒大人加個賴》，如今則是該劇的忠實觀眾，好幾場戲她看播出時都有許多感想，尤其「賴能達」和「呂英雄」這對熟男熟女的戀愛情節，「一個是經歷過兩個女人，一個是經過一段婚姻，重新談戀愛，兩個人其實都害怕，也有不安全感」，各自帶著心中過往的包袱、傷痕，再試圖彼此相處及妥協，細膩的情感戲很值得觀眾細細品味。

《女兒大人加個賴》每週一至週五晚間8點在中視頻道播出、晚間10點在衛視中文台重播。