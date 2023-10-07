花蓮市公所爭取經濟部傳統市場及夜市攤鋪優化輔導計畫，先執行3處示範攤鋪位形象的改造設計，幫市場環境、外觀形象加分。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市公所爭取經濟部傳統市場及夜市攤鋪優化輔導計畫，先執行3處示範攤鋪位形象的改造設計，幫市場環境、外觀形象加分。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市中華市場建於1950年，是花蓮歷史悠久的傳統市場，被經濟部評選優良市集3星認證，不少攤商都已交棒下一代，甚至到了第四代經營，為推動市場逐步轉型，花蓮市公所爭取經濟部傳統市場及夜市攤鋪優化輔導計畫，先執行3處示範攤鋪位形象的改造設計，幫市場加分。

市長魏嘉彥說，這次計畫輔導攤位有丸珠魚行、富琴魚行和新珍香燒肉。傳統市場新鮮且高CP值的商品及特有的人情味無可取代，為翻轉市場環境刻板印象，針對招牌LOGO、工作檯、收納陳列、背景牆面及燈光進行大改造，注入巧思，希望讓消費者耳目一新，也提升購買意願。

魏嘉彥說，接受專業輔導的三個攤位，每攤由經濟部補助20萬元，配合攤商自付額2.5萬元進行改造。新珍香燒肉曾多次榮獲樂活名攤星級認證及滷味王頭銜，第四代接班後仍堅持老店傳統，依舊飄香；富琴魚行在改造中也斥資裝設冷鏈裝備，確保民眾都能夠買到新鮮漁獲；丸珠魚行則由三代祖孫共同經營，以麻繩編織的玻璃吊飾妝點攤舖，帶來不同氛圍。

中華市場自治會主委鄭元漳表示，中華市場能夠在全國列管市場和夜市競爭中獲選，成為全國唯四由經濟部專業輔導的市集市場，感謝市公所市協助，讓消費者對傳統市場的新鮮與衛生更有信心，而這也是推動改造的核心價值。

市公所說，中華市場之後亦爭取到經濟部支持傳統市集優化輔導計畫，包含市場以及五個攤位，獲300萬元補助，將以入口攤招意象、整體告示牌的標誌等多個區域進行美學提升，納入綠美化，並達到低碳化的目標，以帶動中華市場持續轉型升級。