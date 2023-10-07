國慶連假首日，今天（7日）宜蘭縣清水地熱等景區湧現人潮，縣內觀光飯店訂房達9成滿，不過業者也點出，受到預期會塞車的心理影響，連假最後2天的訂房僅有6成與4成滿，期盼明年中或暑假期間，國內旅遊潮能再回溫。

清水地熱在上午9時55分因遊客湧進，啟動停車場總量管制措施，國立傳統藝術中心宜蘭園區也有不少遊客，宜蘭縣政府工商旅遊處指出，相較於中秋連假的返鄉團圓車流，國慶連假車流以旅遊為主，遊客人次會高於中秋連假。

工旅處表示，宜蘭現在已逐步進入東北季風的雨季，且縣轄景點多屬室外空間，今天宜蘭天氣陰，偶有細雨，也影響遊客造訪意願，但礁溪地區及清水地熱，有泡湯及煮蛋等遊憩活動，適合家庭、親子旅遊，比較不受下雨影響。

宜蘭縣觀光協會理事長王文新表示，10月7、8日的訂房有達9成至9成5滿，訂房率算達到一般的水準，不過9日只有6成，10月10日收假日4成，主要受遊客怕塞車的預期心理影響，才讓連假最後2天訂房率偏低。

王文新坦言，連假旅遊熱度沒有以前來得高，遊客來電詢問度也較少，現多為員工或家族旅遊，散客數較少，從機場的人潮也可看出，許多民眾會利用連假出國，沒有選擇國內旅遊。