一名飯店櫃檯分享，某天有位客人透過訂房網站預訂了一間四人房，入住當天由媽媽先到櫃台辦理入住與付款手續，結果當那位媽媽拿到房卡以後，爸爸竟然帶著3個小孩與一位阿嬤進來，讓他當場看傻直呼，6個人睡四人房不嫌擠嗎？引起網友熱烈討論。

一名網友近日在臉書社團《靠北住宿2.0》上分享，現在很多旅客出門玩，都是透過訂房網站訂房，某次一位客人訂了一間四人房，媽媽先到櫃檯登記付款，接著爸爸搬著行李與孩子們進來飯店。

原PO表示，一個小男孩先走進來，後來另一個小孩牽著更小弟弟走到飯店大廳，他想說也許這家人想省錢，訂了四人房卻想塞2大3小，而他看著孩子都很小，想說就睜一隻眼、閉一隻眼，結果下秒一個阿嬤也走了進來，讓他當場傻眼，「一間四人房只有兩張大床，睡6個人不擠嗎？」

原PO崩潰直呼，他當下真的很傻眼，但是那位媽媽已經辦理完入住登記並繳費了，而他一時也不知道怎麼辦，就讓這家人入住了，不知道其他飯店業者會怎麼處理。

貼文引起網友討論，「讓我想起以前做寵物民宿時，曾經遇到平台訂雙人房上面標註2位大人入住，抵達時來了2位大人、2位5歲孩子以及2隻大狗」、「超過入住人數一般都是加收費用，訂房網上的入住規定也寫的很清楚」、「會事先跟客人確定實際入住人數，如果超過就是收錢」、「會不會是訂房網上有標示幾位小孩幾歲下免費入住？如果有，符合規定就ok了」、「這也太扯了吧！」