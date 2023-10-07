高雄公車急轉超車嚇壞用路人 交通局、警方出手了

高雄一輛公車在6日傍晚5點於和平一路左轉五福一路時，司機疑似因塞車不耐煩，快速切出左轉車道違規左轉，並從慢車道硬切回外側車道險釀擦讓路人驚呼，遭網友拍下上傳至「記者爆料網」直呼太扯。針對公車行為，警方表示，將主動查證舉發；交通局則將依補貼作業規定，向公車業者開罰扣款。

根據網友上傳影片，一輛72路線公車原本在和平一路左轉道排隊待轉五福一路，疑似因不滿前車太慢，亮起雙黃燈後快速駛出左轉道並左轉超車，過程中因五福一路快車道車多，公車先駛進慢車道後再快速切回外側車道，險先擦撞後方黑色休旅車，驚險場面嚇得拍攝網有忍不住飆出髒話。

針對公車行為，苓雅分局表示，經檢視影片，公車違規駕駛行為已違反道路交通管理處罰條48條1項4款多車道左轉彎，不先駛入內側車道，可處600元以上1800元以下罰鍰、第53條第1項行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者處1800元以上5400元以下罰鍰，以及第42條不依規定使用燈光者，處1200元以上3600元以下罰鍰，雖未接獲報案或檢舉，仍會依照影片主動查證舉發，維護所有用路人安全。

交通局則說，該名王姓駕駛過去未發生過重大違規，當天疑似因大雨加上路上車多導致車班延誤，因而搶快違規左轉，違反路交通管理處罰條例部分將移警察局開單，另針對客運業者，將依補貼作業規定開罰扣款，並納入公車服務品質評鑑扣分。