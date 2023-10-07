據農業部統計指出，截至10月4月為止，共進口1.5億餘顆雞蛋，其中耗損與到期達5622萬顆，且近期仍有不少雞蛋屆期。中央畜會近日公告以每公斤19元徵求殺菌液蛋加工業者把將屆期的進口蛋加工成液蛋，至少就超過200萬顆。

據農業部統計，進口的1.5億顆雞蛋中，有2995萬顆洗選後至超市等通路販售，3185萬顆至加工通路，庫存保存則以殼蛋及液蛋保存，分別達532萬顆及2932萬顆，其餘的5622萬顆則已耗損或到期。

農業部曾指出，使用液蛋作為庫存方式有效期限可達1年，使用用途廣泛且有彈性，對保障糧食安全有其必要，為了維持滾動安全庫存的基本水位，除了殼蛋以外也會採用液蛋形式庫存，而以此方式保存者本不生即將到期銷毀的問題。

依中央畜產會近日公告，為了將進口雞蛋代加工轉作殺菌冷凍液蛋，徵求具食品工廠登記證殺菌液蛋加工業者，以每公斤19元把在10月陸續屆期的進口澳洲、泰國及美國雞蛋加工成液蛋，數量達210萬餘顆。

為確保相關流向，中央畜產會公告強調，代工業者須提供該批蛋品生產流程投料總量、廢棄總量及生產總量報告，且不得將提供的進口雞蛋以原料型態出售，違者追究責任。