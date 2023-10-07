農業粉專「Lin Bay好油」版主林裕紘涉嫌自導自演恐嚇案，他7日清晨從維也納搭機返台。據了解，警詢時他稱手機、筆電在維也納機場失竊，遭懷疑是滅證。檢方訊後認為涉誣告罪、偽造文書等罪嫌重大且有滅證之虞聲押。

林裕紘日前自稱遭到恐嚇，在檢警追查下，2日循線逮捕涉嫌傳送恐嚇訊息的許姓男子，許男坦承是自導自演。當時林裕紘人在奧地利，7日林才搭乘原訂的機票返台，並由警方人員帶至桃園市警局刑警大隊詢問。

他警詢時自稱手機、筆電在維也納機場失竊，專案小組懷疑是滅證的說詞，還需進一步釐清。

林裕紘中午到桃檢複訊，他委任律師表示，偵查中不方便透露案情，主要還是尊重檢警。有記者問，對於「好油」，律師語帶玩笑回應「不要叫他好油，叫他壞油，他壞透了。」

林裕紘起初自導自演恐嚇案時，有向檢警製作筆錄，檢方認為其涉及誣告及偽造文書等罪嫌重大且有滅證之虞聲押，向桃園地院聲請羈押。