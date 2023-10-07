台北市一名廖姓男子為現役海軍陸戰隊上士班長，2020年經由交友軟體結識女網友曉雲（化名），聊天數日後，並以一起看電影為由成功將對方約至U2。未料電影才播放10分鐘，廖男即動手動腳，不顧曉雲反對仍持續強吻、撫摸胸部，後慘遭提告。台北地院經審理，判處1年有期徒刑。

根據判決書，廖男於2021年3月經由交友軟體結識曉雲，雙方聊天數日，後相約至U2包廂一起觀影。趁著曉雲專注觀影之際，廖男轉身先從正面以雙手環抱，並以身體力量進行壓制，甚至不顧曉雲反抗意願，仍持續強吻、撫摸胸部，最終強制猥褻得逞1次。

台北地院審理時，廖男辯稱雙方為合意請問，然法官通過監視調閱畫面顯示，判斷曉雲於案發時曾逃出包廂向店員求救，臉色凝重，因此不採信廖男說詞。

法官審酌，廖男為現役海軍陸戰隊軍人，月薪約5萬元，且剛結婚、小孩也即將出生，須撫養父親，高職畢業及前無犯罪紀錄等情狀，最終判處1年有期徒刑。

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