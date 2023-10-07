55歲玉女掌門人周慧敏一直是演藝圈中凍齡女星的代表之一，多年來她不僅甜美臉蛋不變，連身材也維持的無懈可擊，近日她獲邀擔任古巨基音樂會的嘉賓，現場無濾鏡影片流出，可見穿著平口連身短裙的她露出一雙極細筷子腿，狀態維持的相當得宜，更有網友表示打趴一票年輕妹子。

周慧敏昨(6日)在IG發文，表示感謝古巨基邀請參加他澳門「古巨基情歌王音樂會」的來賓，「好開心可以一起合唱《許願》和《流言》，我自己則獨唱了《自作多情》和《最愛》，多謝台下觀眾的喜愛。」並笑說好久沒有兩人同台演唱，不知道古巨基有無緊張到流手汗，而照片中可見周慧敏和小她5歲的古巨基外貌並無差異太大，郎才女貌的搭配相當賞心悅目。

周慧敏參加古巨基演唱會影片流出，一雙長腿超吸睛。（圖／翻攝自微博）

除了兩人有如時間凍結的外貌外，周慧敏露出的一雙長腿也相當吸睛，被讚是不朽的女神，更有人說：「拳有陳惠敏，腿有周慧敏」。而周慧敏2009年和香港科幻小說家倪匡的兒子倪震結婚，兩人交往期間一度傳出男方曖昧女大學生的緋聞，讓周慧敏一度心死宣布分手，在倪震苦苦哀求下，兩星期後上演大逆轉，兩人宣布結婚。

今年4月，微博又傳出周慧敏和倪震離婚，還稱女神被淨身出戶，對此，周慧敏雖沒正面回應，但發文有隻鳥飛到她家：「初時還以為是鴿子，謝謝支持者告訴我其實是斑鳩。在家裡都能夠賞鳥，讓我和『先生』都感到好快樂，更讚嘆造物主實在太偉大了」，否認離婚謠言。