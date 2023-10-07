看到自己表姐張筑涵奪金表現，身為表弟的李少璿也只能拚了！李少璿7日在杭州亞運輕艇男子激流迴旋K1決賽，划出97秒12成績拿下銅牌，賽後他不禁妙答，「當金牌選手的表弟，她拿金牌我壓力很大，但她告訴我平常心划，你做得到，做好你自己這樣就可以。」

李少璿表示，其實這次比賽之前訓練有遇過這些對手，在外地集訓也有遇過，當下就有點在比拚，覺得這已經是為了之後亞運賽前賽感覺，「我其實有把握，這運動就是容易突然之間大翻盤，出發前很多人跟我說保持平常心就好，最後有把握拿牌，但有上頒獎台，對我來說很重要。」

「當我衝過終點線，真的很激動，因為亞洲國家就這幾個，算來算去我知道大陸與日本選手成績在我前面，烏茲別克在我後面離不遠，就覺得要把握住，」李少璿說，「最後有把握住就很開心，這次覺得說不管獎牌成色如何，有上頒獎台才是最重要的。」

李少璿拿到亞運銅牌之後的下一步，就跟表姐差不多，「我這次亞運回去之後，只待台灣1周就要去日本移地訓練，因為很快就要舉辦亞錦賽，這是巴黎奧運資格賽，因為大陸與日本已經拿到資格，所以我有信心可以拿到奧運參賽權，之前暑假也到過日本集訓過了。」