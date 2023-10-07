台北市議會預算會期本周開議，其中針對北市動物之家新建工程，總工程經費從原本編列的5.8億元，大幅調整為為14.58億元，成長幅度接近三倍。對此台北市議員不分藍綠，都批前市長柯文哲為了自己「省錢、未欠債」的形象，刻意將可能花大錢的預算凍結，形同將爛攤子留給蔣市府。產發局則表示，由於新動物之家收容數增加，以及物價指數條長的原因，導致整體工程經費上升。

動物之家興建方案從柯文哲市府任內延宕至今，原因在於新動物之家的地基底層為原福德坑垃圾掩埋場，過去規畫重建開挖地下室，需要高額垃圾處理費，讓柯文哲嫌「太貴」，後來將興建方案改為不開挖地下室，而地上增建為四層後，柯文哲才點頭同意興建。

而據蔣市府近日向議會提出的說帖，動物之家因經調整設計及重新估算，總工程經費調整後，從原本的5.8億大幅增加至14.58億元，希望爭取議會支持預算通過。調整原因包括營造工程物價總指數上漲，以及總樓地板面積、犬貓收容數增加，另因營建廢棄物處理費飆漲，開挖基地仍需額外支付費用處理地下垃圾。

而經估算，2020年7月以前處理垃圾廢棄物的費用，是每立方公尺約600至800元，不過到2023年8月已飆漲至1萬4500元，總價也從1553萬元飆升至1億3200萬元。

對此民進黨台北市議員許淑華表示，如果前市長柯文哲多延宕2年多的時間，以當時物價和現在物價浮動狀況來看，市府根本不用再花這麼多錢。許直言，柯文哲只短視近利講要省錢，但把不該省的都省下來，原本挖個一個地下室不過多加1千多萬，柯卻把這預算擱置，用省錢、還債市長形象去包裝，但事實上不懂財政紀律。

國民黨台北市議員柳采葳表示，動物之家預算完全是柯文哲任內留給蔣市府的爛攤子。柳采葳直言，柯文哲在他任內形塑「沒花錢、還債形象」，好像財政狀況很良好，但現在看來柯市府根本就不是那樣，而是把要花大錢的預算都凍結，導致現在就全部都留給蔣市府。