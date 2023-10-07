警方提醒假投資詐騙手法。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

國慶連假期間，不少民眾會到KTV歡唱聚會，特別是年輕族群的民眾，更是藉此紓解平日工作或課業上的壓力，警政署長黃明昭看準這點，特別拍攝短片在各大KTV播放，強力宣導反詐騙。

黃明昭特別構思如何能在各大KTV，呼籲民眾重視網路假投資詐騙，並請警察之友會協助刑事局，運用國慶連假前夕及期間，在各大KTV包廂與大廳強力播放宣導短片，吸引年輕與投資族群的注意。

阿昭署長在片中指引民眾若遇有詐騙疑慮時，自我保護及防詐的方法，並特別感謝警察之友會長期以來協助警政單位大力推行識詐宣導，希望青年朋友不僅自身要識詐，還要能把識詐訊息及觀念帶回家，並告知親朋好友「用用手機就能投資致富都是詐！」

刑事局表示，主動邀請加LINE的「虛擬朋友」、網友說能輕鬆賺錢、拉入投資群組及邀請下載投資軟體，幾乎都是詐騙！民眾也切勿相信網路上主動加LINE的「股票帥哥」、「AI美女」、「理財顧問」，因為這些都是身分無法認證的詐欺集團，同時也要提醒民眾可加入刑事局165 LINE帳號：@tw165，收看及分享官方每日推出的反詐欺影音，時時更新最新防詐資訊，提升識詐免疫力，保護人身及財產安全。