台北市消防局是全台第一個消防單位運用5G遠距傳輸科技，應用於緊急救護工作上。（圖／消防局提供）

台北市消防局自去年10月起，與台大醫院、遠傳電信合作，由建國高級救護分隊EMTP救護人員，於中崙分隊EMT2救護人員執行危急案件送醫途中，進行5G線上視訊指導。今年4月起更與澎湖縣消防局合作，建立危急病人到院前跨島合作遠距救護指導，提升全國緊急救護處置能力。

今年5月4日，澎湖縣一名60多歲男子因胸痛撥打119，送醫途中北市建國高級救護分隊與澎湖縣白沙分隊的無縫聯防，透過遠端視訊指導的啟動，強化身體理學史評估，並在救護車上調整氧氣治療，澎湖縣救護技術員也積極完成指導項目。最後，經過全體救護人員及衛生福利部澎湖醫院的不懈努力，在34分鐘內順利完成血管打通，挽救了這名病患的生命。

北市消防局以「5G傳輸-即刻救援」提案，榮獲台北市政府創意提案競賽「特優」獎項，是全台第一個消防單位運用5G遠距傳輸科技，應用於緊急救護工作上。

消防統計，該專案自去年10月26日至今年8月31日共執行445件，危急案件啟動比例為97.70%，5G線上視訊指導成功啟動率達87.93%。成功啟動的案件中，以意識不清、暈厥、呼吸困難、OHCA、心臟原因及急性腦中風居多。

消防局表示，透過5G傳輸科技讓原本第一時間無法到達急救現場的EMTP救護人員，能協助辨識危急案件傷病患的狀況，並即時給予現場EMT2救護人員適當建議的處置，提升ALS服務品質、深度及範圍。未來將持續努力，透過創新科技，掌控關鍵的每一秒鐘即刻救援，建置保障民眾的第一道防線。