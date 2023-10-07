一早就有民眾大排長龍要購買具紀念價值又可拿著四處品茶的2023世界茶博紀念環保杯。曾雪蒨攝

2023南投世界茶業博覽會7日登場，縣長許淑華歡迎全國朋友到南投喝好茶。曾雪蒨攝

第13屆南投縣世界茶業博覽會7日開幕，原定開幕首日舉行的千人茶會，因颱風「小犬」夾帶雨勢害場地泥濘延期，但其他活動照常舉行，縣長許淑華邀請全國朋友趁著國慶連假，到南投參加為期9天的茶博會，一起品茶買好茶！

小犬颱風昨天夾帶雨勢打溼了千人茶會的大草皮，茶博會開幕首日也是陰雨綿綿。南投縣政府6日晚緊急宣布，將7日茶博會開幕當天的千人茶會活動延期到15日下午，但晚間的茶宴與其她活動仍如期舉行，許淑華並因為颱風導致茶席延期跟全國茶友致歉。

許淑華說，一年一度世界茶博會，將南投縣8大茶區好茶集中在中興會堂，28大展區無論是烏龍、金萱、或紅茶，都可一次滿足，一連4天國慶連假天天都有活動，歡迎全國茶友一起到南投品茶，只要來到茶博會絕對可以找到自己喜歡的好茶！

許淑華說，過去14年除了新冠疫情影響停辦1次，13屆南投茶博已為遊客及愛茶人士創造出無數的驚艷，今年茶博會從10月7日到10月15日，規劃28個展區，活動期間一連9天每天活動滿滿，包括千人茶會、千人午茶、千人封茶、千人擂茶、邦尼奉茶、千人茶宴等茶業盛會，期望「今年茶博遊客人數可以突破90萬人！」

為了迎接全國各地茶友到南投參加茶博盛會，許淑華表示，縣府每天都提供定點接駁車與停車場，歡迎全國遊客利用國慶4天連假與接下來的周休假期，一起到南投感受滿滿茶香味的茶博會，而縣府也初估茶博會首日雖受到颱風影響人數較少，但也吸引至少超過萬人前往共襄盛舉。

「兔韻享茶」2023南投世界茶業博覽會今天在中興會堂開幕，包括農糧署長胡忠一、兩現任立委馬文君、蔡培慧，縣議員游顥、林儒暘等人都共同與會，農糧署長胡忠一推崇南投世界茶葉博覽會真正建立台灣茶世界香的國際品牌知名度，是地方政府協同中央共同努力開創台灣茶產業新未來的典範，立委馬文君、蔡培慧更直指中央補助經費太少，既然南投茶博成效卓著中央加碼補助到2000萬元都不為過，承辦該活動的鹿谷鄉農會理事長陳文益聽到中央可望加碼補助挺茶博，開心的說當場連說這是舉辦茶博多年來最大的好消息。