美媒日前點名台灣崇越、漢唐等4科技廠協助華為蓋晶圓廠，經濟部長王美花表示，若查證違法最高罰台幣2500萬。財信傳媒董事長謝金河表示，美國授意媒體拋出這訊息，示警對陸晶片封鎖，台灣成為最大破口，他直言，半導體是台灣的命根子，假使大陸半導體突圍，台灣失去半導體的千億美元出口產值，台灣不用戰爭就趴在地上。

謝金河在臉書發文指出，在美中角力，美國祭出晶片法案，且不斷升高制裁手段之際，彭博資訊這篇報導很可能是美方授意，美國正在警告，對中國的晶片封鎖，最大的破口是台灣。美國拋出這個議題，警告意味濃厚，經濟部不能不處理。

經長王美花表示，已對這4家啟動相關調查，若廠商違反規定，每家最高可處罰2500萬元。

謝金河提到，一家國內大型金控公司的經濟學家稱，「一個理專吞3億，我們一家就罰3000萬元，直指『原來叛國這麼便宜』，不罰不知道，一罰大家都叛國了！」他認為，叛國罪加一等，處罰應該沒有上限，王美花部長等於為叛國標價。

最近很多人在談ECFA，謝金河說，從數據顯示，台灣出口到中國的石化、紡織、機械、金屬製品，全部加起來約200億美元，但以半導體為主的電子零組件，這2年都超過千億美元，這才是台灣的生存命脈。

假如中國的半導體突圍，然後像面板、LED，或太陽能電池模組等產業，瞬間淪為「慘業」，台灣失去半導體的千億美元出口產值，台灣不用戰爭，自己就會趴在地上。

他直言，假如中國的半導體突圍，然後像面板、LED，或太陽能電池模組等產業，瞬間淪為「慘業」，台灣失去半導體的千億美元出口產值，台灣不用戰爭，自己就會趴在地上。