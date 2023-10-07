桃園馬祖新村的元創眷永•元智大學藝術與設計共創培力基地，展出「相縫-交織的眷憶｜黃文俊個展」。（元創眷永提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園馬祖新村「相縫-交織的眷憶｜黃文俊個展」開展至10月29日。（元創眷永提供／蔡明亘桃園傳真）

光輝燦爛十月，桃園眷村文化節在各地眷村盛大開幕，位於馬祖新村眷村文創園區的「元創眷永•元智大學藝術與設計共創培力基地」，今日展出眷村生活與文化記憶所衍生的服裝設計創作「相縫-交織的眷憶｜黃文俊個展」，邀民眾前來參觀體驗不同的眷村記憶。

「相縫-交織的眷憶｜黃文俊個展」今開展，中壢區副區長鄭伊庭、元智大學學務長劉俞志、財團法人文化基金會總監李世明，龍德里長邱文正和熱情里民們和參展藝術家、元智大學藝術與設計學系的同學一起共襄盛舉。

鄭伊庭表示，每次到馬村都覺得很放鬆與親切，就像回到自己家一樣，元智大學元創眷永基地辦理的展覽，每次都很有美感，並結合當地居民的創造力，體現大學與社區藝術共創的各種可能性，感謝元智大學團隊進駐馬村八號帶來的改變。

劉俞志表示，元創眷永是元智大學USR HUB的基地之一，把馬村八號由眷村歷史場域改造為年輕學子、馬村職人與社區居民交流分享、學習手作與培養生活美感的平台，讓眷村文化能永續發展，並轉化為設計創意與藝術美感之底蘊。

元創眷永主持人黃琬雯提到，參展藝術家黃文俊是元智藝管所碩士生，進駐馬村八號擔任社區工作坊講師，與居民有美好的共學共創關係，這次展覽他運用編織、串珠結合縫紉等方式讓作品藉由過往與當代媒材與技法的融合產生出多元的變化，創造過去與現在的文化記憶之間新的連結。

藝術家黃文俊分享，早期眷村生活常見家庭代工的共同記憶，代工的手作也會根據不同的成品有各式各樣的技法，他以編織、串珠及縫紉等早期家庭代工時常見的技法進行創作。

這次3位參與共創的社區婦女，也分別以在社區工作坊學到的技法「網格編織」、「拼布」等來發展「記憶中的馬村編織畫」、「彩虹編織包」、「菱格拼布包」等富有創意和眷村文化氣息的作品。今開幕現場蒞臨嘉賓94歲的郭奶奶，原居內壢篤行六村，年輕時在眷村開設家庭女裝社，為婦女們製作旗袍等服飾，展覽中也展出奶奶親手作的美麗旗袍。