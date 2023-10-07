小犬颱風挾帶強力風雨在全台各處造成災情，尤其在東部、中南部造成嚴重停電問題，台電官網顯示小犬颱風已累計造成51萬戶停電，且雲林、彰化等地目前都還有逾千戶未復電。一名網友就透露，家裡停電已經超過44小時，讓他哀號「到底還要停幾天？」

居住在彰化的鄉民「asppsa」今（7）日在PTT八卦板表示，家裡從5日停電後，一直到今日中午都還是沒有電用，已經停電超過44個小時，且上台電官網查詢資訊，只能看到預計修復的時間不斷往後拖延，讓他感嘆道「電到底啥時會來？預計復電時間會變今晚的23:00嗎？睡到熱醒，又苦又熱，到底還要停幾天？」

網友看完後紛紛說「快兩天，有點離譜」、「不要學嘉義毆打台電人員喔」、「我這邊停超過一天才來，沒想到還有更慘」、「現在停電停這麼久真的很少了，沒電很辛苦，冰箱東西都壞了，也不能買菜買肉冰」。

還有不少人酸「這是政府讓你跟家人出遊的好機會欸，不要不知感恩」、「黨證不會拿出來給台電看」、「你這篇居心叵測」、「小動物組團了，慢慢等」、「死忠的用愛發電啊」。