大陸央視海外「中國環球電視網」（CGTN）隨隊記者團報導，美國國會參議院多數黨領袖舒默率兩黨參議員代表團10月7日下午抵達上海，開啟訪中之旅的第一站。
美國白宮發言人尚皮耶美東時間10月5日就舒默率兩黨參議員代表團訪中一事表示支持，並稱白宮與舒默辦公室會就此次訪問保持聯繫。
中國外交部發言人4日就舒默率團訪中發布答記者問稱，中方歡迎美國國會參議院多數黨領袖舒默率兩黨參議員代表團訪中。希望通過此訪增進美國國會對中國的客觀瞭解，促進兩國立法機構對話交流，為中美關係發展注入積極因素
大陸央視海外「中國環球電視網」（CGTN）隨隊記者團報導，美國國會參議院多數黨領袖舒默率兩黨參議員代表團10月7日下午抵達上海，開啟訪中之旅的第一站。
美國白宮發言人尚皮耶美東時間10月5日就舒默率兩黨參議員代表團訪中一事表示支持，並稱白宮與舒默辦公室會就此次訪問保持聯繫。
中國外交部發言人4日就舒默率團訪中發布答記者問稱，中方歡迎美國國會參議院多數黨領袖舒默率兩黨參議員代表團訪中。希望通過此訪增進美國國會對中國的客觀瞭解，促進兩國立法機構對話交流，為中美關係發展注入積極因素
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